«Балканский рубеж» возглавил российский прокат на выходных

Военная драма Андрея Волгина «Балканский рубеж» российско-сербского производства возглавил отечественный прокат в выходные, передает РИА «Новости».

Картина повествует о конфликте в Югославии в 1999 году, его сборы составили 125,5 млн рублей. В фильме сыграли Гоша Куценко, Антон Пампушный, Милош Бикович и Равшана Куркова.

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Вторым по популярности у российских зрителей стал анимационный фильм «Волшебный парк Джун», собравший 104,5 млн рублей.

Третье место заняла комедия Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель» молодых людях, пытающихся покорить Москву, со сборами 101,2 млн рублей.

Фантастический боевик «Капитан Марвел» о супергероях сдал лидирующие позиции и оказался на четвертом месте.

Ранее эксперты предсказали, что лидером отечественного бокс-офиса за 21-24 марта станет драма «Балканский рубеж», новичок этой недели.