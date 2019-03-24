Лазарев назвал причину любви к «Евровидению»
Российский участник «Евровидения» Сергей Лазарев заявил, то он любит песенный конкурс. Об этом он рассказал в интервью на официальном YouTube-канале конкурса.
Лазарев отметил, что «Евровидение» создает атмосферу праздника и ему это нравится.
«Я очень люблю конкурс Евровидение, его атмосферу музыкального праздника», — отметил Лазарев.
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Ранее сообщалось, что Лазарев посоветовал был себе «не слушать чужое мнение» и «не обращать внимание на букмекеров».
64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.