Анджелина Джоли уходит из кино, сообщили СМИ
Голливудская актриса Анжелина Джоли уходит из кино, чтобы начать новую жизнь, сообщает The Sherbrook Times со ссылкой на источник.
Отмечается, что знаменитость решила переехать из Лос-Анджелеса, где она родилась и прожила всю жизнь, в Нью-Йорк. Актриса даже планирует начать театральную карьеру.
Причиной таких перемен, по словам друзей Джоли, стал тяжелый процесс развода с актером Бредом Питтом.
Также, по данным издания, причиной ухода из кино могла стать и ее обида после того, как многие коллеги не поддержали Джоли во время развода с Питтом. Поэтому в последнее время ей неохотно предлагают роли в кино.
Кроме того, есть информация, что продюсерам не нравится ненадежность актрисы, срывы которой им дорого обходятся.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли намекнула, что может уйти в политику.