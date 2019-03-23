Мединский о разгоне Минкульта: Шнуров не понимает, о чем говорит

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Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал высказывание лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ведомство надо распустить. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, госучреждения, занимающиеся сферой искусства, есть в каждой стране.

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«Он[Шнуров] не понимает, что говорит. Министерство культуры есть везде», — сказал Мединский.

Также министр подчеркнул, что люди, отвечающие за сферу искусства в таких странах, как, например, Франция и Италия, очень удивились бы, что их нет.

Ранее сообщалось, что Шнуров жаждет разогнать Минкульт.