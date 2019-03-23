Мединский о разгоне Минкульта: Шнуров не понимает, о чем говорит
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал высказывание лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ведомство надо распустить. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, госучреждения, занимающиеся сферой искусства, есть в каждой стране.
Реклама
«Он[Шнуров] не понимает, что говорит. Министерство культуры есть везде», — сказал Мединский.
Также министр подчеркнул, что люди, отвечающие за сферу искусства в таких странах, как, например, Франция и Италия, очень удивились бы, что их нет.
Ранее сообщалось, что Шнуров жаждет разогнать Минкульт.