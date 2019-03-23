Умерла Валентина Дворянинова

Популярная советская певица Валентина Дворянинова ушла из жизни в возрасте 91 года, сообщает «Российская газета».

По словам ее подруги Ольги Диктович, она умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей.

Как отмечается, Дворянинова была первой исполнительницей песни «Спят усталые игрушки», которая была записана в 1964 году.

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«...под ее голос двенадцать лет засыпала вся детвора Советского Союза...», — говорится в материале.

Наиболее известными композициями певицы были песни «Калина красная», «Карелия», «Как тебе служится» и «Линахамари», уточняет газета.