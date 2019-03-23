Анонсирован финал сериала «Сверхъестественное»

Американский телесериал «Сверхъестественное» закончится на 15-ом сезоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, сериал стал самым продолжительным шоу в истории телеканала The CW.

Как отмечается, финальный сезон «Сверхъестественного» будет состоять из 20 эпизодов.

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При этом звезды сериала Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Миша Коллинз подтвердили эту информацию.

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