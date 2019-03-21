Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными. Об этом сообщает ТАСС.

«Не надо давить русский язык», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что его дети спокойно говорят по-русски и переводят с украинского на русский.

Согласно конституции Украины, украинский является государственным языком, однако власти не должны препятствовать использованию на территории страны других языков.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, на сколько президентских сроков будет баллотироваться.