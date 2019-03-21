Ведущий «Места встречи» выгнал из студии политолога из Украины

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко. Об этом сообщает НТВ.

Как отмечается, при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Авакова в студии возник конфликт. Жовниренко вспылил и начал разговаривать на повышенных тонах. Между украинским политологом и Норкиным завязался небольшой диалог, в ходе которого ведущий потребовал, чтобы Жовниренко ушел.

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Перед уходом Жовниренко выкрикнул, что «Россия воспрянет ото сна», на что ведущий демонстративно перекрестился.

Ранее сообщалось, что Норкин с угрозами выставил из студии гостя Александра Никонова, который в ходе обсуждения Добровольных народных дружин предположил, что мать Норкина насильно заставили работать в дружине.