Зеленский рассказал, на сколько президентских сроков будет баллотироваться

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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует баллотироваться на один президентский срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я прихожу на один срок, потому что у нас все политики, которые приходят сегодня во власть, все думают о том, а что будет через пять лет, не о том, что надо решать сейчас проблемы, а как так сделать, чтобы я остался», — заявил Зеленский.

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Зеленский добавил, что решил баллотироваться в президенты, поскольку на настоящий момент в стране народ не доверяет никому из политиков, и он хотел бы привести во власть профессиональных и порядочных людей.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.