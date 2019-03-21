Люди падают без чувств на похоронах Началовой

В зале прощания с певицей Юлией Началовой людям становится плохо, пишет «Московский комсомолец».

Одна женщина упала в обморок на выходе из траурного зала, ее забрали врачи.

Дежурящие в зале врачи раздают тем, кто плохо себя чувствует успокоительное.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.

21 марта в 12:00 в Москве началась церемония прощания с Юлией Началовой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию гражданской панихиды.