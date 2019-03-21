Соратник Зеленского позвал украинских артистов наблюдателями на выборы

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Евгений Кошевой, актер студии «Квартал 95», которую возглавляет шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, призвал украинских деятелей шоу-бизнеса пойти на выборы в качестве наблюдателей. Обращение актера опубликовано в фейсбуке.

По слова Кошевого, он стал участником «наблюдатель-челендж» и решил «передать» его ряду деятелей украинского шоу-бизнеса. В частности, он предложил стать наблюдателями поп-группе DZIDZIO, певице Ольге Полякой, актеру Александру Пикалову, а также комик-команде «Загорецкая Людмила Степановна».

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«Станьте наблюдателям в вашем районе. Поверьте, с вас не убудет», — сказал Кошевой.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга.