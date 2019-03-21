Представителя Берковой насторожили «параллели» с Началовой

Максим Клименко, PR-директор Елены Берковой, заявил, что ему бы не хотелось, чтобы СМИ сравнивали госпитализацию порноактриса со случаем певицы Юлии Началовой, которая умерла в скором времени после госпитализации. Об этом сообщает «Пятый канал».

Клименко уточнил, что Беркова была госпитализирована в «голодном обмороке на фоне переутомления». Он подчеркнул, что жизни порноактрисы ничего не угрожает.

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По его словам, «вся страна скорбела» после смерти Началовой и «тут раз, и зачем-то нас берут» и пытаются провести «параллели [с Началовой]».

Ранее «Газета.Ru» предполагала, что Беркова может стать «следующей» после Началовой.