«Ребенок прямо вот на пороге»: Божена Рынска ложится на ЭКО от Малашенко

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Светский обозреватель Божена Рынска пройдет процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), чтобы попытаться забеременеть от своего скончавшегося мужа Игоря Малашенко. Об этом сообщает сайт kp.ru.

В издании напомнили, что гадалка, по словам Рынска, заверила ее, что «ребенок прямо вот на пороге». При этом, отметили на сайте, процедура ЭКО является дорогостоящей, поэтому светский обозреватель начала распродавать дорогие вещи, включая «легендарную» сумку Биркин Белоники.

Ранее Рынска рассказала о будущем ребенке от мертвого Малашенко.