В Литве потребовали запретить Лепсу посещать страну

В Литве потребовали запретить российскому певцу Григорию Лепсу посещать страну, сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что с таким предложение к правительству обратились кандидат в президенты Ингрида Шимоните и члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас.

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По словам Ажубалиса, российского певца многие международные СМИ называют «одним из любимых исполнителей русской мафии». Он предложил обезопасить страну от посещения российских исполнителей, которые могут нести угрозу.

Лепс выступил с концертом 19 марта столице страны Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что Лепс был раздавлен известиями о смерти Началовой.