Директор Лепса отреагировал на предложение запретить музыканту въезд в Литву

Директор российского певца Владимир Урюпин ответил на предложение запретить музыканту посещать Литву. Об этом сообщает ФАН.

До этого с таким предложение к правительству обратились кандидат в президенты Ингрида Шимоните, а также члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас.

Реклама

По словам директора певца, он ничего не слышал о такой идеи.

«Мы сейчас как раз находимся в Литве. И у нас нет никаких проблем. Все в порядке», — добавил Урюпин

Ранее сообщалось, что в Литве потребовали запретить Лепсу посещать страну.