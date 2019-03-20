Новая жена Шнурова распустила «Ленинград», заявил шоумен Барецкий

Шоумен Станислав Барецкий заявил, что на решение музыканта Сергея Шнурова о роспуске рок-группы «Ленинград» могла повлиять его новая жена Ольга Абрамова. Об этом сообщает ФАН.

До этого в инстаграме Сергей Шнуров в стихах и нецензурной форме объяснил, что устал от шоу-бизнеса и объявил о прощальном туре коллектива.

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Барецкий считает, что именно Абрамова подтолкнула Шнурова к этой мысли.

«Она его подтолкнула к этой мысли окончательно, что ему не нужно таскать собой 15—18 человек, что можно выступать и одному, ну, или взять трех—четырех человек, и достаточно», — добавил Барецкий.

Шоумен уверен, что Шнуров не покинет шоу-бизнес, а будет выступать, но уже под своей фамилией. Также, по мнению Барецкого, возможно это решение — всего лишь рекламный ход, на котором «можно заработать много денег».

Ранее сообщалось, что Шнуров распустил «Ленинград».