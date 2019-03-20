«Ривердейл» почтит память Люка Перри

Исполнительный продюсер сериала «Ривердейл» Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.

Как отмечается, на данный момент руководители проекта еще не знают, каким образом они решат это сделать.

«Вы знаете, если быть честным, мы, как нам думается, все еще пребываем в состоянии шока, пытаемся принять случившееся и скорбим», — подчеркнул Роберто Агирре-Сакаса.

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Он добавил, что авторы шоу хотят найти наиболее достойный способ почтить память артиста.

«Люк был, есть и всегда будет огромной частью «Ривердейла», — заключил Роберто Агирре-Сакаса.

Ранее сообщалось, что «Ривердейл» заморожен после смерти Люка Перри, который исполнял одну из главных ролей.