Началову убила «супербактерия», сообщили СМИ

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Певицу Юлию Началову убила «супербактерия», пишет «Московский комсомолец».

Речь идет о бактериях, устойчивых к антибиотикам.

По прогнозам экспертов, уже к 2050 году от инфекций, вызванных резистентными бактериями, будет умирать не менее 10 миллионов человек ежегодно.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.