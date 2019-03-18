Началову убила «супербактерия», сообщили СМИ
Певицу Юлию Началову убила «супербактерия», пишет «Московский комсомолец».
Речь идет о бактериях, устойчивых к антибиотикам.
По прогнозам экспертов, уже к 2050 году от инфекций, вызванных резистентными бактериями, будет умирать не менее 10 миллионов человек ежегодно.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.