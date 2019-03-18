Автор «Гарри Поттера» рассказала о сексе Дамблдора и Грин-де-Вальда

Автор саги о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг заговорила об отношениях между персонажами Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом, сообщает The Mirror.

Она подтвердила, что между ними, скорее всего, была сексуальная связь. Автор не стала утверждать этого напрямую, однако отметила, что отношения между героями были весьма «страстными».

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«Это были сильные, любовные отношения. Но, как обычно бывает у людей, в гомосексуальных или гетеросексуальных отношениях, никто не знает, что на самом деле они чувствуют», — отметила она.

Она также отметила, что именно эмоции — самое важное в их отношениях.

Ранее сообщалось, что звезда «Гарри Поттера» оказался в инвалидном кресле.