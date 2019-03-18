Зеленский выступил с недопущенной на «Евровидение» Maruv

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский приянл участие в записи совместного номера с певицей Maruv, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что номер вышел в свежем выпуске «Вечернего квартала». Певица представила песню, которую подготовила на Евровидение.

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Зеленский, в свою очередь, обыграл в номере скандал с нацотбором.

Кандидат сыграл зрителя, которому понравилось выступление певицы. Что касается содержания песни, то он его высмеял – дескать, там поется про казака, который пошел на войну, там его убили, а его дивчине прислали лишь саблю.