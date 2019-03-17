Маколей Калкин подтверждал наличие сигнализации в спальне Майкла Джексона

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин подтверждал, что певец Майкл Джексон оборудовал свою главную спальню в поместье системой сигнализации. Об этом пишет The Sun.

Издание уточняет, что Калкин заявлял об этом в суде в 2005 году. Как отмечается, сигнализация располагалась у комнаты, где он якобы домогался к мальчикам.

Реклама

«Было что-то вроде прохода, и если кто-то приближался к двери, то начиналось что-то вроде динь-дон, динь-дон», — говорил Калкин.

Подчеркивается, что в суде он давал показания в защиту музыканта.

Ранее сообщалось, что в детском музее убрали вещи Майкла Джексона в США.

Скандал вокруг Майкла Джексона снова разразился после выхода фильма «Покидая Неверленд». Главные герои документальной картины — Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон — заявили, что певец сексуально эксплуатировал их, когда они были детьми. После премьеры картины на фестивале «Сандэнс» и телеканале HBO фильм вызвал неоднозначную реакцию у публики.