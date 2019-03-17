El Periodico включил Лазарева в число фаворитов «Евровидения-2019»
Испанская газета El Periodico назвала исполнителей из Голландии, Швеции и России наиболее вероятными победителями песенного конкурса «Евровидение-2019».
По версии авторов материала, российский певец Сергей Лазарев является третьим в списке вероятных победителей «Евровидения». Он исполнит на конкурсе композицию «Scream».
Издание отмечает, что больше всего шансов на победу в конкурсе у голландского исполнителя Дункана Лоуренса с песней «Arcade», который стал победителем национального отбора.
Второе место El Periodico отдает певцу из Швеции Джону Людвику с песней «Too late for love». Газета указала на то, что участники от скандинавской страны в последние годы регулярно попадают в десятку лидеров «Еворвидения».
Ранее сообщалось, что Юлия Савичева предсказала исход выступления Лазарева на «Евровидении».
64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.