El Periodico включил Лазарева в число фаворитов «Евровидения-2019»

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Испанская газета El Periodico назвала исполнителей из Голландии, Швеции и России наиболее вероятными победителями песенного конкурса «Евровидение-2019».

По версии авторов материала, российский певец Сергей Лазарев является третьим в списке вероятных победителей «Евровидения». Он исполнит на конкурсе композицию «Scream».

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Издание отмечает, что больше всего шансов на победу в конкурсе у голландского исполнителя Дункана Лоуренса с песней «Arcade», который стал победителем национального отбора.

Второе место El Periodico отдает певцу из Швеции Джону Людвику с песней «Too late for love». Газета указала на то, что участники от скандинавской страны в последние годы регулярно попадают в десятку лидеров «Еворвидения».

Ранее сообщалось, что Юлия Савичева предсказала исход выступления Лазарева на «Евровидении».

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.