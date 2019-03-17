Аркадий Укупник сравнил Началову с «голливудской красавицей»

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Российский и советский певец и композитор Аркадий Укупник посчитал, что смерть Юлии Началовой является его «личным горем». Своим мнением он поделился с РЕН ТВ.

Укупник заверил, что Началова была «девочкой», демонстрировавшей признаки «абсолютного таланта». Он также отметил, что она была «чистым, светлым, доверчивым человеком».

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«На мой взгляд, она ну если не лучшая, но из своего поколения — 90-х и 2000-х — она лучшая певица», — сказал Укупник.

Он заключил, что «обожал» ее как «музыкант».

Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».