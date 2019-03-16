Как умерла Юлия Началова, сообщили СМИ

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Российская певица Юлия Началова скончалась после операции по ампутации ноги. Об этом сообщает Super в своем телеграм-канале.

Отмечается, что организм певицы не перенес операции.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Также сообщалось, что ей грозила ампутация ноги.

Ранее официальный представитель Юлии Началовой подтвердила ее смерть.