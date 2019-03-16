Юлия Началова умерла, сообщили СМИ

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Певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет, передает Super со ссылкой на источник.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.

По данным издания, Началова попала в реанимацию из-за осложнений в результате подагры. Сегодня, 16 марта, врачи провели ей операцию. Также стало известно, что Началовой грозила ампутация ноги.

Ранее СМИ сообщили, что у Началовой развилась сердечно-сосудистая недостаточность.