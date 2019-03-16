Netflix вырежет кусок из «Птичьего короба» после скандала
Американская компания Netflix вырежет кусок из фильма «Птичий короб» («Bird Box») из-за возмущения со стороны общественности. Об этом сообщает сообщает Associated Press.
Как отмечается, в нем демонстрируются кадры реальной трагедии, случившейся в 2013 году. Речь идет о катастрофе в городе в городе Лак-Мегантик в Квебеке. Поезд, который перевозил нефть, сошел с рельсов, и затем произошел взрыв. Жертвами инцидента стали 47 человек.
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На фоне протестов эти кадры было решено вырезать.
Ранее сообщалось, что «Птичий короб» с Сандрой Буллок положил начало опасному флешмобу.