Netflix вырежет кусок из «Птичьего короба» после скандала

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Американская компания Netflix вырежет кусок из фильма «Птичий короб» («Bird Box») из-за возмущения со стороны общественности. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Как отмечается, в нем демонстрируются кадры реальной трагедии, случившейся в 2013 году. Речь идет о катастрофе в городе в городе Лак-Мегантик в Квебеке. Поезд, который перевозил нефть, сошел с рельсов, и затем произошел взрыв. Жертвами инцидента стали 47 человек.

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На фоне протестов эти кадры было решено вырезать.

Ранее сообщалось, что «Птичий короб» с Сандрой Буллок положил начало опасному флешмобу.