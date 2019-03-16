У Михаила Кокшенова случился приступ
У известного российского актера Михаила Кокшенова случился приступ. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что актеру неожиданно стало плохо и сиделка вызвала «скорую».
Прибывшие врачи оказали Кокшенову всю необходимую помощь. В настоящее время решается вопрос о его госпитализации, уточняет издание.
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По предварительным данным, у известного артиста резко упало давление.
Ранее сообщалось, что Кокшенова выписали после инсульта из больницы.
Актера госпитализировали в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт в октября прошлого года. 26 октября 2018 его перевели в ЦКБ №1.