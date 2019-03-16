Фанаты Майкла Джексона подали в суд на героев скандального фильма во Франции

Во Франции три фан-группы поп-певца Майкла Джексона подали в суд на героев скандального фильма «Покидая Неверленд», в котором музыканта обвиняют в педофилии. Об этом пишет NME.

По их мнению, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые якобы подверглись сексуальному насилию со стороны артиста, «запятнали его память». Также они считают, что показанная кинолента является «линчеванием» звезды.

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Как отмечается, поклонники хотят дискредитировать заявления о педофилии Джексона.

Ранее сообщалось, что биограф Майкла Джексона обвинил в клевете предполагаемую жертву.

Главные герои документальной картины — Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон — заявили, что певец сексуально эксплуатировал их, когда они были детьми. После премьеры «Покидая Неверленд» на фестивале «Сандэнс» и телеканале HBO фильм вызвал неоднозначную реакцию у публики.