Самолет с телом Малашенко прибыл в Москву

Рейс, на котором находится тело скончавшегося российского медиаменеджера Игоря Малашенко, прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» о ссылкой на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Отмечается, что самолет с телом Малашенко уже приземлился в столичный аэропорт.

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Игорь Малашенко умер 25 февраля в Испании. Ему было 64 года. Малашенко похоронят 18 марта.

Ранее были раскрыты результаты токсикологической экспертизы покончившего с собой сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко.