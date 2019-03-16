Самолет с телом Малашенко прибыл в Москву
Рейс, на котором находится тело скончавшегося российского медиаменеджера Игоря Малашенко, прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» о ссылкой на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
Отмечается, что самолет с телом Малашенко уже приземлился в столичный аэропорт.
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Игорь Малашенко умер 25 февраля в Испании. Ему было 64 года. Малашенко похоронят 18 марта.
Ранее были раскрыты результаты токсикологической экспертизы покончившего с собой сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко.