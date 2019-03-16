Лили Джеймс и Алисия Викандер появились в сиквеле фильма «Четыре свадьбы и одни похороны»

Британская актриса Лили Джеймс и ее коллега из Швеции Алисия Викандер снялись в сиквеле фильма «Четыре свадьбы и одни похороны». Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что актрисы появятся в короткометражке «День красного носа и свадьба», созданной для благотворительной организации Comic Relief. В ней также приняли участие актеры оригинальной ленты Энди МакДауэлл, Кристин Скотт Томас, Джон Ханна, Хью Грант и Роуэн Эткинсон, которые объединилась на экране впервые за 25 лет.

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По словам создателя картины Ричарда Кертиса, он не может дождаться того момента, когда зрители увидят, что случилось с персонажами и их семьями за прошедшие годы.

Ранее сообщалось, что ромком «Четыре свадьбы и одни похороны» превратят в сериал.