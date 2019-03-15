СБУ завершила расследование дела выдворенной из России журналистки

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Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование дела выдворенной из России украинской журналистки Елены Бойко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, уголовное производство было передано в прокуратуру Львовской области.

Как отмечается, Бойко обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине суд на два месяца арестовал выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко.