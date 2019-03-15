СБУ завершила расследование дела выдворенной из России журналистки
Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование дела выдворенной из России украинской журналистки Елены Бойко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, уголовное производство было передано в прокуратуру Львовской области.
Как отмечается, Бойко обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине суд на два месяца арестовал выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко.