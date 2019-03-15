Блогер отреагировал на упоминание его имени террористом в Новой Зеландии
Шведский видеоблогер Пьюпидай прокомментировал упоминание своего имении одним из террористов Брентоном Таррантом перед началом массовой стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Об этом сообщает NME.
«Мне отвратительно от того, что этот человек произнес мое имя. Мое сердце и мысли вместе с жертвами, семьями и всеми пострадавшими в этой трагедии», — сказал Пьюпидай.
Как отмечается, Таррант устроил в соцсетях прямую трансляцию атаки. Перед началом расстрела он упомянул в видео блогера.
«Помните, ребята, подписывайтесь на Пьюдипая», — сказал боевик.
После в видео видно, как боевик начал размахивать винтовкой и направился в сторону мечети.
Ранее сообщалось, что в результате массового расстрела в Новой Зеландии погибли 49 человек.
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