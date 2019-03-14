Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

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Телеведущего и замгендиректора телеканала «Россия-1» Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны России, передает «Говорит Москва».

Как отмечается, данное решение было принято 28 января.

Журналист при этом сообщил, что ему не приходило никакого уведомления об исключении из совета.

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«Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», — рассказал Брилев.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил исключение Брилева из совета при Минобороны.