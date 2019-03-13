Люк Перри назначил дату свадьбу перед смертью

Американский актер Люк Перри, умерший от инсульта 4 марта, планировал летом жениться на своей невесте Венди Бауэр, сообщает TMZ со ссылкой на календарь событий Перри.

В планировщике задач Перри найдена пометка на лето, где указана дата свадьбы. Согласно данным планировщика, свадьба должна была состояться 17 августа. Детали мероприятия не указываются.

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Причиной смерти Перри, известного своей ролью в сериале «Беверли Хиллз, 90210», стали осложнения после инсульта.

Перри и Бауэр встречались с 2017 года. Невеста актера выразила благодарность всем сочувствующим и поддержавшим ее и других близких Перри.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности смерти Люка Перри.