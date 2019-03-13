Максима Галкина обвинили в организации покушения на Филиппа Киркорова
Один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале заявил, что это было покушение на заказное убийство, заказчиком которого якобы был телеведущий Максим Галкин. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Как отмечается, Галкин якобы приревновал Киркорова к своей супруге певице Алле Пугачевой.
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«Это не моя тема, я комментировать ничего не могу», — сказал Галкин о показаниях обвиняемого.
В издании уточнили, что в ходе допроса всех троих и очных ставок МВД Дагестана сочло это заявление попыткой уйти от ответственности и затянуть следствие.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин рассказал о проблемах с возвращением на сцену Аллы Пугачевой.