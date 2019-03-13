Медведчук оценил шансы Зеленского на победу на выборах

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Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал возможность победы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах. Об этом сообщает «Взгляд».

«Зеленский – талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан», — сказал Медведчук.

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По его словам, Зеленский работает в другом жанре, который не относится к политике.

Он также добавил, что Зеленский может победить на выборах президента Украины.

Ранее сообщалось, что Медведчук выступил за федеративное устройство Украины.