Медведчук оценил шансы Зеленского на победу на выборах
Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал возможность победы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах. Об этом сообщает «Взгляд».
«Зеленский – талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан», — сказал Медведчук.
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По его словам, Зеленский работает в другом жанре, который не относится к политике.
Он также добавил, что Зеленский может победить на выборах президента Украины.
Ранее сообщалось, что Медведчук выступил за федеративное устройство Украины.