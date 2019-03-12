Вышел новый трейлер фильма «Аладдин»
Кинокомпания Walt Disney Pictures выложила новый трейлер фильма «Алладин». Об этом сообщает The Hollywood reporter.
Как отмечается, этот трейлер стал вторым роликом к новой картине режиссера Гая Ричи.
Картина расскажет о жизни бедного парня, живущего в Багдаде и мечтающего стать принцем. Он хочет заполучить титул, чтобы привлечь внимание принцессы Жасмин. В то же время, визирь Аграбы Джафар стремится завоевать мир с помощью волшебной лампы, в которой живет джин и исполняет все желания.
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Уточняется, что фильм выйдет в прокат в мае 2019 года.
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