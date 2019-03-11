Алена Яковлева рассказала, как «уколы красоты» довели ее до операций

Российская актриса театра и кино и народная артистка России Алена Яковлева рассказала на шоу «О самом главном», как уколы ботокса стали причиной двух хирургических вмешательств. Об этом сообщает портал 7дней.ru.

Яковлева рассказала, что начала делать инъекции ботокса около 20 лет назад из-за того, что у нее рано появились мимические морщины. Она заверила, что раньше такие процедуры делались «не так качественно», как сейчас.

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«Я получила катаракту. Мне сделали две операции по удалению катаракты», — рассказала Яковлева о последствиях «уколов красоты».

Она отметила, что продолжает делать подобные инъекции, однако теперь обращается к более квалифицированным специалистам.

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