Появился трейлер фильма «Дамбо» Тима Бертона
Кинокомпания Walt Disney Pictures выложила дебютный отрывок фильма про летающего слоненка «Дамбо», режиссера Тима Бертона.
Картина выходит в прокат 28 марта.
Главный герой картины — попавший в цирк слоненок с огромными ушами, который обладает возможностью летать.
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В основу сюжета «Дамбо» лег сценарий одноименного популярного полнометражного мультфильма.
Главные роли исполнили Ева Грин, Дэнни Де Вито, Колин Фаррелл, Майкл Китон.
Ранее студия Disney представила трейлер фильма «Дамбо».