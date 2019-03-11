Появился трейлер фильма «Дамбо» Тима Бертона

Кинокомпания Walt Disney Pictures выложила дебютный отрывок фильма про летающего слоненка «Дамбо», режиссера Тима Бертона.

Картина выходит в прокат 28 марта.

Главный герой картины — попавший в цирк слоненок с огромными ушами, который обладает возможностью летать.

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В основу сюжета «Дамбо» лег сценарий одноименного популярного полнометражного мультфильма.

Главные роли исполнили Ева Грин, Дэнни Де Вито, Колин Фаррелл, Майкл Китон.

Ранее студия Disney представила трейлер фильма «Дамбо».