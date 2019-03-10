Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.

Ранее актер Антон Хомятов, который был уволен потому, что него пахло алкоголем, заявил, что непьющих актеров не бывает.

Хазанов резко раскритиковал такую позицию.

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«В нетрезвом виде можно появляться на рабочем месте? Считают, тут нет предмета для разговора!», — заявил артист.

Новый худрук МХАТ ввел сухой закон и уволил попавшегося пьяным актера.