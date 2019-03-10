«Выпить 50 грамм – это нормально»: реакция уволенного за пьянство актера МХАТа

Актер МХАТа Антон Хомятов, уволенный за то, что от него пахло алкоголем, прокомментировал ситуацию. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Хомятова, после нескольких выходов на сцену у него разболелось горло, и он решил выпить около ста грамм коньяка. Вскоре у него произошел диалог с Бояковым, в ходе которого тот принял решение уволить актера. Руководитель МХАТа заявил, что не допустит в театре присутствие нетрезвых актеров, на что Хомятов ответил, что непьющих артистов нет.

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«Нас учили так старики. Это наше поколение такое: Высоцкий, Олег Даль, Папанов, Леонов. Выпить 50 грамм – это нормально, мне кажется», — сказал Хомятов.

Он добавил, что после спектакля ему позвонили и сказали, что его роль теперь будет исполнять другой актер. Услышав об этом, у Хомятова повысилось давление, и он попал в реанимацию.

Вскоре актер написал заявление об уходе из театра, не захотев продолжать полемику с руководителем МХАТ.

Ранее новый худрук МХАТ ввел сухой закон и уволил попавшегося пьяным актера.