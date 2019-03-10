Единственный выживший из группы Дятлова разгадал тайну произошедшего

Единственный выживший турист таинственно погибшей группы Дятлова Юрий Юдин успел озвучить версию произошедшего в 1959 году перед своей смертью, сообщает «Московский комсомолец».

Юдин скончался в 2016 году, однако стало известно, что перед смертью он рассказал свою версию произошедшего. Он считал, что туристы стали свидетелями сверхсекретных экспериментов, поэтому их «зачистили».

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«Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть», — отмечал Юдин.

В том походе у Юдина воспалился седалищный нерв и ему пришлось вернуться, поэтому он смог выжить, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что эсесовца нашли среди погибших на перевале Дятлова.

Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года. Уже в 2019 году в СКР установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, после чего туристы растерялись и погибли из-за ураганного ветра. Однако исследователи-любители резко отвергают такой вариант развития событий.