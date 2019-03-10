Sun: у Кита Флинта были тайные отношения
Вокалист The Prodigy Кинт Флинт тайно состоял в отношениях с девушкой по имени Фэй Кэлби, утверждает британский таблоид The Sun.
По данным издания, они расстались достаточно давно, однако за несколько дней до трагедии связывались друг с другом.
Как отмечается, 43-летняя Фэй Кэлби является матерью троих детей. Кит Флинт познакомился с ней через своих друзей в графстве Эссекс.
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«Фэй была абсолютно опустошена. На протяжении более чем двух лет Кит был важной частью ее жизни, и она обожала его», — рассказал один из знакомых Фэй Кэлби.
Он добавил, что пара рассталась из-за того, что Кит Флинт большое количество времени проводил на гастролях.
Ранее сообщалось, что Кит Флинт перед смертью умолял свою жену вернуться.