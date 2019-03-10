Новый худрук МХАТ ввел сухой закон и уволил попавшегося пьяным актера
Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что «не допустит в театре нетрезвых актеров». Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Он рассказал, что по этой причине уволил из театра актера Антона Хомятова, от которого во время поездки в лифте почувствовал запах спиртного.
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«В театре не позволю появляться в алкогольном опьянении», — сказал Бояков.
Сообщается, что новый худрук МХАТа также издал приказ о запрете курения на территории театра.
Ранее Бояков рассказал о важности патриотической позиции МХАТа.