«Один из последних могикан»: сыгравший Буратино Иосифов о смерти Этуша

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Актер Дмитрий Иосифов, сыгравший главную роль в советском фильме «Приключения Буратино», выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Этуша, который также снялся в кинокартине про Буратино. Об этом сообщает iReactor.

Иосифов признался, что не знал о смерти Этуша и был «ошарашен» сообщением журналиста.

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«Это один из последних могикан. Мне ничего не хочется на эту тему сейчас говорить, помолчать хочется», — сказал Иосифов.

Также он выразил соболезнования семье артиста в связи с утратой.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет.

Ранее сообщалось, где состоится прощание с Этушем.