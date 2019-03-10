«Один из последних могикан»: сыгравший Буратино Иосифов о смерти Этуша
Актер Дмитрий Иосифов, сыгравший главную роль в советском фильме «Приключения Буратино», выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Этуша, который также снялся в кинокартине про Буратино. Об этом сообщает iReactor.
Иосифов признался, что не знал о смерти Этуша и был «ошарашен» сообщением журналиста.
Реклама
«Это один из последних могикан. Мне ничего не хочется на эту тему сейчас говорить, помолчать хочется», — сказал Иосифов.
Также он выразил соболезнования семье артиста в связи с утратой.
Советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет.
Ранее сообщалось, где состоится прощание с Этушем.