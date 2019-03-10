«Долго жалела»: Татьяна Веденеева о пластической операции

Телеведущая Татьяна Веденеева призналась, что жалеет о проведенной за границей пластической операции, передает НТВ.

По ее словам, она сделала блефаропластику — операцию по изменению формы век — чтобы избавиться от припухлостей, однако осталась недовольна результатом.

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«Это было за границей. Но потом я очень долго жалела об этом», — рассказала Веденеева.

Она пояснила, что после операции у нее до сих пор видны разрезы под глазами, хотя в настоящее время аналогичную процедуру можно сделать без разрезов через прокол.

«А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какие-то более запавшие», — добавила Веденеева.

Также она призналась, что не может обойтись без уколов ботокса и посетовала, что начала их делать очень поздно.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко сделает пластическую операцию после развода с Петросяном.