Голодец рассказала о «ярких» ролях скончавшегося Этуша

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/12233023/upload-RIAN_5467564.HR-pic905-895x505-53590.jpg">

Российский вице-премьер Ольга Голодец заявила, что умерший актер Владимир Этуш был «всеми любимым» артистом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, его «яркие, характерные» роли запомнит история театра и кино.

«До самых последний дней Владимир Этуш служил сцене, отдавал свой талант искусству. Глубокие соболезнования всем, кто знал и любил замечательного артиста», — сказала Голодец.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что столичный парламент поддержит инициативу по установке мемориальной таблички на доме, где жил актер Этуш.