«Эта потеря невосполнима»: Медведев о смерти Этуша

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что скончавшийся актер Владимир Этуш был любим «всеми поколениями зрителей». Свое мнение он выразил на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, Этуш был «блистательным артистом». Он добавил, что без него «невозможно» представить советский и российский театр, а также кинематограф. Медведев отметил, что «талант» Этуша сочетал «драматическую глубину и блеск комедии».

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«Эта потеря — невосполнима. Приношу свои глубокие соболезнования семье», — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что в Москве будет установлена памятная табличка на доме Этуша.