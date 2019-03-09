Эпатажная российская певица Жанна Агузарова изменила внешность до неузнаваемости. Об этом сообщает сайт kp.ru.

В сети появилось видео с обновленной Агузаровой. Певица перекрасила волосы в черный, отрезала челку и накачала губы, уточняет сайт.

Советская и российская певица всегда была известна эпатажем и экстравагантностью. До этого долгое время Агузарова была блондинкой и носила яркие наряды, однако 56-летняя певица в видеоролике предстала почти во всем черном.

Ранее сообщалось, что украинская певица Maruv, первой отказавшаяся представлять страну на «Евровидении», сменила имидж.