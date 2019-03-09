Mail: сестра Майкла Джексона обвиняла его в педофилии
Сестра поп-певца Майкла Джексона Ла Тойя Джексон обвиняла его в педофилии в 1993 году, когда вокруг него разразился скандал. Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечается, она заявляла об этом в интервью MTV.
Ла Тойя Джексон выдвинула обвинения после того, как отец 13-летнего Джорди Чэндлера обвинил исполнителя в домогательствах к его сыну.
«Майкл — мой брат, и я очень его люблю, но я не могу быть и не буду молчаливым соучастником его преступлений против маленьких, невинных детей», — утверждала Ла Тойя Джексон.
В издании подчеркнули, что вокруг Майкла Джексона всегда ходили слухи о педофилии, возникали обвинения в его адрес, но они так и не были официально подтверждены.
Ранее сообщалось, что стала известна реакция дочери поп-певца на скандальный фильм «Покидая Неверленд».