Mail: сестра Майкла Джексона обвиняла его в педофилии

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Сестра поп-певца Майкла Джексона Ла Тойя Джексон обвиняла его в педофилии в 1993 году, когда вокруг него разразился скандал. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, она заявляла об этом в интервью MTV.

Ла Тойя Джексон выдвинула обвинения после того, как отец 13-летнего Джорди Чэндлера обвинил исполнителя в домогательствах к его сыну.

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«Майкл — мой брат, и я очень его люблю, но я не могу быть и не буду молчаливым соучастником его преступлений против маленьких, невинных детей», — утверждала Ла Тойя Джексон.

В издании подчеркнули, что вокруг Майкла Джексона всегда ходили слухи о педофилии, возникали обвинения в его адрес, но они так и не были официально подтверждены.

Ранее сообщалось, что стала известна реакция дочери поп-певца на скандальный фильм «Покидая Неверленд».